Жителя Камчатки будут судить за незаконную поимку соколов-кречетов на 6 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, 12 марта. Жителя населенного пункта Елизово в Камчатском крае будут судить по обвинению в незаконной поимке редких соколов-кречетов, ущерб от которой превысил 6 млн рублей, сообщает региональное СУ СК.

Согласно данным следователей, с ноября по декабрь прошлого года житель Камчатки, действуя с целью извлечения нелегальных доходов от преступной деятельности, незаконно поймал трех особей сокола-кречета.

Мужчина держал редких птиц у себя дома. Один из кречетов погиб, оставшихся изъяли сотрудники ФСБ. После обследования, правоохранители выпустили птиц на волю.

«Действиями злоумышленника государству причинен вред на общую сумму более 6 миллионов рублей», — сообщает СУ СК.

Отмечается, что браконьеру теперь грозит до 4 лет тюремного заключения.

Кречет — крупнейший представитель семейства соколиных. Данный вид занесен в Красную книгу России. Популяция кречетов в РФ составляет от 5 до 14 тыс. особей.

В конце прошлого месяца сообщалось, что правоохранители задержали в Комсомольске-на-Амуре двух членов преступной группы с большим уловом краснокнижной рыбы. Злоумышленники наладили сбыт редкой осетровой рыбы калуги. Ущерб от действий браконьеров составил 27 млн рублей. Отмечается, что следствию удалось полностью раскрыть преступную схему, по которой рыба вылавливалась и поставлялась на реализацию.