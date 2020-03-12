Съемки сериала Marvel про Зимнего Солдата и Сокола остановлены из-за коронавируса

Прага, 12 марта. В Чехии из-за пандемии коронавируса COVID-19 приостановлены съемки мини-сериала сервиса Disney+ «Сокол и Зимний Солдат».

Съемки сериала о героях киновселенной Marvel проходили в Праге. Производство фильма переместилось в Чехию после нескольких месяцев съемок в Атланте, штат Джорджия. Из-за распространения нового вируса студия Marvel пересмотрела планы и отменила съемки.

Актерский состав и съемочная группа отозваны в Атланту, передает «Культуромания».

Неделей ранее стало известно, что премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» переносится с весны на ноябрь 2020 года из-за COVID-19. Поклонники «бондианы» ранее опубликовали на сайте MI6-hq.com обращение к создателям картины с просьбой перенести премьеру. В Великобритании премьера должна состояться 12 ноября, в США — 25 ноября.

RT также сообщал, что в Венеции из-за коронавируса приостановлены съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Курирующая производство студия Paramount действует в соответствии с общей политикой городских властей, которые призвали воздержаться от любых публичных мероприятий: Венецианский карнавал завершился досрочно, а музеи закрыты на карантин.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Вечером в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии, передавала «Газета.ру». По последним данным, коронавирус зафиксирован в 114 странах мира. Более четырех тысяч человек скончались.