Харви Вайнштейна госпитализируют из-за проблем с сердцем вскоре после приговора

Нью-Йорк, 12 марта. Приговоренного накануне к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализируют из-за проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на его официального представителя Иуду Энгельмайера сообщает CNN.

Он отметил, что 67-летний продюсер жаловался на боли в груди в течение продолжительного времени. Вайнштейн отправится в больницу «Бельвью» в Нью-Йорке.

В среду суд вынес Вайнштейну приговор по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера, сообщила «Газета.ру». Перед вынесением приговора Вайнштейн заявил, что «глубоко раскаивается» и «находится в полном замешательстве». По словам продюсера, он «близко дружил» Джессикой Манн и Мириам Хейли, которые обвиняли его в изнасиловании.

Вайнштейн стал первым представителем киноиндустрии США, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Несколько десятков актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили, что продюсер домогался их во время съемок. В общей сложности обвинения против Вайнштейна озвучили 80 актрис.

В мае 2018 года продюсера арестовали по обвинению в принуждении Люсии Эванс к действиям сексуального характера во время кастинга в 2004 году, а также в изнасиловании неназванной женщины.

После Вайнштейна обвинения в домогательствах выдвигались против Кевина Спейси, Дастина Хаффмана, Бретта Ратнера и ряда других кинематографистов. Также был запущен флешмоб Me Too, в рамках которого актрисы рассказывали о том, как становились жертвами харассмента.