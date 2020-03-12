Российские астрономы не будут жаловаться на Илона Маска в ООН из-за спутников Starlink

Москва, 12 марта. Российские астрономы не будут жаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая может помешать их работе, так как эта информация уже доведена до Всемирной организации Международным астрономическим союзом, сообщил научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

«Оказалось, что Международный астрономический союз благополучно дошел до ООН. И мы теперь думаем, что от нас сейчас ничего не нужно, но когда у нас будет всероссийская астрономическая конференция, мы запишем (проблему. — Прим. ФАН) в ее решение», — заявил Самусь.

Всероссийская астрономическая конференция должна пройти с 17 по 22 августа.

Ранее сообщалось, что РАН собирается написать письмо в ООН с жалобой на Илона Маска. По мнению российских ученых, его система спутников Starlink может испортить от 30% до 40% астрономических снимков.

Напомним, что Starlink — это спутниковая сеть, которая по замыслу Маска сможет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Реализация проекта стартовала в феврале 2018 года. В общей сложности американский предприниматель собирается запустить на орбиту около 12 тыс. спутников.

Ранее Илон Маск рассказал о преимуществах дистанционно управляемого беспилотного истребителя перед F-35. По мнению гендиректора Tesla, «эра истребителей миновала» и будущее в этой сфере останется за беспилотниками.