Новый пистолет Лебедева примут на вооружение в Росгвардии в 2020 году

Москва, 12 марта. Новый пистолет Лебедева примут на вооружение Росгвардии в текущем году, в первую очередь его получит спецназ. Об этом сообщили в ведомстве.

«Это модульный пистолет Лебедева, который в 2020 будет принят на вооружение Росгвардии. Перспективный образец, разработка «Ижмаша», пистолет прошел предварительные испытания, показал себя с очень хорошей стороны», — цитирует представителя Росгвардии ТАСС.

Среди преимуществ пистолета в ведомстве отметили малый вес, емкость магазина на 16 патронов у стандартного образца и 14 патронов у маленького. Также имеется возможность установки дополнительных элементов оборудования. В ведомстве отметили, что пистолет «очень функциональный, удобный, может использоваться для скоростной стрельбы, имеет высокую точность попадания».

В первую очередь новинкой планируют вооружить подразделения специального назначения. Затем пистолет Лебедева появится в других подразделениях Росгвардии.

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