Милонов предложил ввести ответственность за покупку алкоголя и сигарет для подростков

Москва, 12 марта. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести административную ответственность для лиц, покупающим сигареты и алкоголь несовершеннолетним.

Как утверждает депутат, проблема вовлечения детей и подростков в мир вредных привычек остается актуальной. По мнению Милонова, дело не в том, что уполномоченные органы не выполняют свою работу, а в том, что многие дети сами испытывают интерес к пагубным привычкам.

Милонов приводит эпизод, как в одном из петербургских торговых центров группа подростков попросила у него купить им сигареты, так как отказались их продавать из-за возраста.

«Этот неприятный случай натолкнул меня на мысли о пробеле в законодательстве и обходе действующего закона — взрослые граждане могут свободно приобретать запрещенные для детей товары и законно передавать их им», — поясняет свою инициативу парламентарий.

В связи с этим Виталий Милонов предложил главе МВД оценить идею введения административной ответственности «для граждан, передающих алкогольную и табакосодержащую продукцию несовершеннолетним».

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что западные социальные сети и мессенджеры вроде Facebook и WhatsApp стали полигоном для отработки методов ведения информационной войны против Российской Федерации.