Подробные характеристики Sony PlayStation 5 «слили» в Сеть до презентации

Москва, 12 марта. Инсайдеры до официальной презентации «слили» в Сеть характеристики, которые возможно получит новая Sony PlayStation 5.

Первые данные о характеристиках новой приставки появились на анонимном форуме 4Chan, который вряд ли можно считать надежным источником. Однако позднее на информацию обратил внимание известный по утечкам ресурс BGR.

Согласно попавшим в Сеть данным, производительность новой PlayStation 5 будет 13,3 TFLOPS, GPU с архитектурой RDNA 2, частотой 1,7 ГГц, с 60 вычислительными блоками. Процессор AMD с восемью ядрами Zen 2 частотой 3,4 ГГц, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 4 ГБ оперативной памяти DDR4, передает IXBT.COM.

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Инсайдеры даже указали цену новинки — 499 долларов. Презентация приставки должна состояться в скором времени.

Ранее сообщалось, что консоли нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 будут в основном работать на оборудовании AMD. Конкуренцию консолям должны составить новые игровые ноутбуки. Это связано с тем, что многие люди выбирают портативные компьютеры хотя бы потому, что не хотят зависеть от больших экранов телевизоров, передавал Ридус.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан ранее назвал ключевые отличия PlayStation 5. Он подтвердил, что консоль получит поддержку графики в разрешении 8K, 3D Audio, сверхскоростной твердотельный накопитель, а также аппаратную трассировку лучей. Кроме того, в новой приставке будет изменена система обратной связи контроллеров, передавала «Газета.ру».