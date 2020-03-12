Uber может начать блокировать аккаунты водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом

Вашингтон, 12 марта. Аккаунты водителей и клиентов сервиса такси Uber могут быть временно заблокированы, если те заразятся коронавирусом. Об этом компания Uber Advanced Technologies сообщила на своем сайте.

В тексте сообщения отмечается, что группа специалистов компании круглосуточно работает над тем, чтобы бороться с распространением вируса в сотрудничестве с властями.

«В рамках нашей работы с ними мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19», — указывается в заявлении.

Подчеркивается, что сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом при принятии решений.

Как сообщают американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, в США зафиксированы 938 случаев заражения коронавирусом в 36 штатах. По последним данным, скончались 29 человек. Больше всего заболевших в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Первые случаи коронавируса зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В Китае жертвами инфекции стали уже более 3,1 тысячи человек, а общее число заразившихся в стране превысило 80 тысяч.

В общей сложности COVID-19 затронул более 100 стран. Ранее китайский эксперт предположил, что эпидемия коронавируса продлится до конца июня.

Напомним, Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий воспользоваться услугами водителей через мобильное приложение. Компания была основана в США 10 лет назад и сегодня действует более чем в 500 городах 80 стран мира.