Джоффри из «Игры престолов» вернулся в кино после шестилетнего перерыва

Лондон, 12 марта. Сыгравший роль короля Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» ирландский актер Джек Глисон вернулся в кино после шестилетнего перерыва в карьере. Об этом со ссылкой на источник сообщил британский таблоид Daily Mail.

Собеседник издания отметил, что Глисон вместе с английской актрисой Сарой Паско снялся в многосерийной комедии Out of her mind («Из ее головы»). Сериал рассказывает о семейных проблемах и их решении.

«Мы превратили мой мозг в «тематический парк», куда всех приглашаем. Актерский состав невероятный. Не могу дождаться, когда зрители увидят, что мы сделали», — отметила написавшая сценарий к сериалу Паско.

Помимо Глисона в сьемках участвовали Фиона Баттон, Эд Эдмондсон, Джульет Стивенсон, Кариад Ллойд, Навин Чоудри, Шон Джилдер и другие.

Остальные подробности о телесериале пока держатся в секрете.

Джек Глисон заявил об уходе из кинематографа в 2014 году, после выхода второй серии четвертого сезона сериала «Игра престолов». В этой серии погиб его персонаж — Джоффри Баратеон. Глисон объяснил свое решение тем, что «перестал получать от этого удовольствие».

