Турция готова перенести начало туристического сезона из-за коронавируса

Анкара, 12 марта. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за пандемии коронавируса.

Как сообщают «Известия», днем в Анкаре состоялось совещание, в котором также принимали участие министр здравоохранения Фахреттина Коджа и министр торговли Рухсар Пеккан.

По словам министра, власти намерены предпринять ряд мер для поддержки туристического бизнеса в сложившейся ситуации.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом нового типа в Турции был зафиксирован 10 марта.

Вечером в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии. Организация ожидает, что количество случаев заражения вирусом, летальных исходов и охваченных заболеванием стран увеличится, передавал RT. По последним данным, коронавирус зафиксирован в 114 странах мира. Более четырех тысяч человек скончались.

В среду в России было зарегистрировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зафиксированных в стране случаев заболевания выросло до 28, передавала «Газета.ру». Одним из заболевших в столице является ребенок, его возраст не уточняется.

В рамках профилактики распространения заболевания РФ с 13 марта временно ограничит авиасообщение с некоторыми европейскими странами — Италией, Испанией, Францией и Германией. Исключениями станут несколько направлений.