Прага, 12 марта. Чешские власти готовы к переговорам с Российской Федерацией с целью разблокировки отношений между двумя странами, сообщили в администрации президента Чехии.

«Высшее руководство подтвердило готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО», — отметили в администрации Милоша Земана.

Отмечается, что главным фактором в вопросе взаимоотношений Праги и Москвы является имплементация Минских соглашений со стороны России.

Власти Чехии, признавая определенную обостренность в отношениях между двумя государствами, также предполагают, что интерес к разблокировке отношений является двусторонним.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщала, что контактная группа договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

В конце февраля сообщалось, что городской совет Праги намерен переименовать площадь «Под каштанами» в площадь Бориса Немцова. По словам чешских властей, соответствующую идею подержали 4,5 тыс. жителей Праги, подписавших общественную петицию. При этом, население Праги превышает 1,3 млн людей. Данный факт подчеркивает, что решение городского совета Праги является не свидетельством воплощения демократических решений, а декларативным действием в отношении России.