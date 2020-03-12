МИД Канады приветствовал намерение Ирана передать Украине черные ящики сбитого «Боинга»

Оттава, 12 марта. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил намерение Ирана передать бортовые самописцы сбитого иранскими военными в январе близ Тегерана украинского самолета Украине. Об этом министр написал в своем микроблоге Twitter.

«Канада приветствует намерение Ирана передать черные ящики рейса PS752 Украине и, если это потребуется, Франции, что было озвучено на сегодняшней сессии [Совета] ИКАО (Международной организации гражданской авиации)», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что Канада и другие страны, граждане которых погибли в катастрофе, будут оценивать сотрудничество Ирана с ними по его действиям.

Украинский «Боинг» сбили по ошибке ПВО Ирана 8 января текущего года. Трагедия произошла на фоне резко обострившихся отношений страны с США, когда Тегеран находился в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы отразить новые американские атаки. На борту воздушного лайнера находилось 176 человек, граждан Канады, Ирана, Украины, Германии, Афганистана и Швеции.