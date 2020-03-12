Президент Сальвадора закрыл страну на карантин, несмотря на отсутствие коронавируса

Сан-Сальвадор, 12 марта. Власти Сальвадора, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, вводят карантин на 3 недели.

«Мы решили ввести карантин на всей территории страны», — заявил президент страны Найиб Букеле.

Отмечается, что вместе с карантином Сальвадор установил и ограничение на въезд для иностранных граждан. В ближайшие 3 недели в страну смогут въехать лишь дипломаты и резиденты Сальвадора. В течение 21 дня в стране будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте назначил уполномоченного комиссаром по ЧС в медико-санитарной области в связи с эпидемией коронавируса в стране.