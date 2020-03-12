Ливанский эксперт назвал «самоубийственным» решение арабских стран увеличить нефтедобычу

Бейрут, 12 марта. Падение цен на нефть оказывает прямой вред национальным интересам стран Персидского залива, так как их экономика напрямую зависит от курса барреля, заявил ливанский эксперт в области экономики Искандер Кфури. По его словам, принять «самоубийственное решение» им явно советовали США.

Он подчеркнул, что увеличение объемов добычи нефти перенасытило рынке и обрушило цены на нее. Кфури считает, что падение цен на нефть стало следствием неверной политики девяти нефтедобывающих арабских стран, так как идет вразрез с их национальными интересами.

«Сохраняется вопрос, кто подсказывает этим странам принимать такие самоубийственные решения?» — задался вопросом эксперт.

Он предположил, что за этим могут стоять США, которые имеют сильное влияние на руководство арабских стран. Вашингтон, по мнению Кфури, выигрывает от падения цен на нефть, так как сможет закупить большое количество нефти для своего резерва. Кроме того, в США пытаются таким образом снизить зависимость Европы от российских поставок углеводородов.

Напомним, вечером 8 марта цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель.

Дело в том, что Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Это произошло после того, как в Вене участники встречи в рамке ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти, отмечает «Газета.ru».