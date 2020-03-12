Эксперт считает, что объявление COVID-19 пандемией ускорит падение на рынке нефти

Буэнос-Айрес, 12 марта. Объявление коронавируса пандемией может спровоцировать дальнейшее падение на рынке нефти, которое уже достигло своих критических значений для отрасли, заявил бывший министр энергетики Аргентины Эмилио Хосе Апуд.

Апуд подчеркнул, что на рынок нефти в последнее время оказали негативное влияние ряд геополитических и экономических факторов, спровоцировавших серьезное снижение цен. В качестве одной из основных проблем, экс-министр энергетики Аргентины отмечает и вспышку коронавируса COVID-19. По его мнению, негативное воздействие испытают транспортная и производственная сфера, а также торговля и оказание услуг.

«До настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, но, если ситуация обострится, оно может быть и больше. Очевидно, это приведет к падению цен, особенно если компании будут наращивать добычу», — сообщил Эмилио Хосе Апуд.

Он считает, что текущее снижение цен уже подошло к критической отметке.

«Эти цены истощают запасы, снижают возможность инвестирования и повышают затраты на производство», — считает бывший аргентинский министр.

Ранее заместитель главы Министерства энергетики Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится уже во втором полугодии 2020 года. По его словам, Москва считает «ценой рыночного равновесия» — 45-55 долларов за баррель, передает «Газета.ру».