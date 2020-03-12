Джонсон обсудил обстрел американской базы «Аль-Таджи» в Ираке с Помпео

Лондон, 12 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с госсекретарем США Майком Помпео обстрел американского военного лагеря «Аль-Таджи» в Ираке.

В телефонном разговоре с Помпео Джонсон назвал атаку базы в Ираке «недостойной», поскольку британские «мужчины и женщины-военнослужащие без устали трудятся ежедневно, чтобы поддержать безопасность и стабильность в регионе».

Ранее сообщалось, что в Ираке, к северу от Багдада, под обстрел попал военный лагерь «Аль-Таджи», в котором расположены американские силы и где иракские военнослужащие проходят обучение у инструкторов международной коалиции.

Позднее возглавляемая США коалиция подтвердила гибель трех своих военных в результате ракетного обстрела. Имена личного состава содержатся в тайне до уведомления ближних родственников в соответствии с национальной политикой. Порядка 12 человек из числа личного состава коалиции были ранены.

В ответ на обстрел базы ВВС США нанесли авиаудары в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Государственное ТВ Сирии сообщает об авиаударах в районе сирийского КПП на границе с Ираком.

Напомним, в конце декабря прошлого года Вашингтон нанес авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. В связи с этим начались протесты у посольства США в Багдаде. Ситуация усугубилась, когда по приказу американцев на территории Ирака в ночь на 3 января 2020 года был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Багдад назвал действия Вашингтона вопиющим нарушением суверенитета Ирака и потребовал вывода из страны американских войск.

По мнению экспертов, после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным на Ближнем Востоке.

Эксперты по Ближнему Востоку обращают внимание на тот факт, что ситуация вокруг военного лагеря «Аль-Таджи» развивается в день рождения Сулеймани.