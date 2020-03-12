Количество зараженных в Саудовской Аравии увеличилось до 45 человек

Эр-Рияд, 12 марта. Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось в Саудовской Аравии до 45. Об этом в микроблоге Twitter сообщило министерство здравоохранения королевства.

«Министерство здравоохранения сообщает о ... выявлении 24 новых случаев (заражения)», — говорится в сообщении.

Ранее в стране был выявлен 21 случай заражения. Теперь суммарное количество заболевших составило 45 человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что из-за риска распространения коронавируса будут закрыты все магазины в стране, за исключением продуктовых и аптек, сообщила «Газета.ру». Также будут закрыты рестораны и бары. Общественный транспорт, банки и страховые компании продолжат работу.