Глава МИД Польши призвал улучшить отношения с Россией

Варшава, 12 марта. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Свое заявление он сделал во время интервью изданию РБК.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — приводит РБК слова министра.

Кроме того, глава польского МИД заявил, что хотел бы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он вспомнил, как встречался с Лавровым в мае 2019 года и подтвердил, что охотно бы провел с ним еще одну встречу.

Также Чапутович заявил, что поддерживает идею совместной работы историков обеих стран, включая изучение Второй мировой войны.

«Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», — заявил польский дипломат.

Напомним, что в феврале посол Польши Анджей Пшилебский опубликовал статью в немецкой газете, где обвинил Советский Союз наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны.

В публикации 8 февраля, которая называется «Война началась не в 1941-м», польский политик заявил, что СССР 17 сентября 1939 года напал на Польшу и соответственно, сделал невозможным последующее сопротивление нацистской Германии. Российские дипломаты в Германии выразили свое возмущение этой статье, обвинив Польшу в попытках переписать историю.