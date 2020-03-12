Спецпредставитель ОБСЕ сообщила о создании консультативного совета по Донбассу

Минск, 12 марта. Контактная группа договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, сообщает спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.

«Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ФАН) согласно пункту 11 Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений. — Прим. ФАН)», — заявила Грау.

Также она сообщила, что было принято решение сформировать консультативный совет при рабочей группе. По ее словам, в его задачи войдут рекомендации по политическим вопросам.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука о создании парламентского измерения «нормандского формата».