У футболиста «Ювентуса» и сборной Италии Ругани диагностирован коронавирус

Турин, 12 марта. У футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностирован коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что болезнь у защитника «Ювентуса» и сборной Италии протекает без ярко выраженных симптомов. На данный момент итальянский клуб выполняет требуемые законодательством процедуры по изоляции Ругани, а также устанавливает личности тех, с кем недавно контактировал 25-летний футболист.

В текущем сезоне Даниэле Ругани сыграл 7 матчей за «Ювентус». В его активе 7 игр за национальную сборную страны. За свою карьеру защитник успел 4 раза стать чемпионом Италии в составе туринского клуба. Также Ругани трижды становился обладателем кубка Италии и дважды поднимал над головой суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» Ругани доходил до финала Лиги Чемпионов в сезоне 2016/17.

Ранее сообщалось, что жительница итальянской провинции Савона провела несколько дней в доме с телом покойного мужа из-за принятых карантинных мер.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что в стране из-за риска распространения COVID-19 будут закрыты все магазины, за исключением продуктовых и аптек. С 10 марта по 3 апреля в Италии действует карантин.

За последние сутки количество человек в Италии, скончавшихся от последствий коронавируса, резко возросло. На данный момент страна является лидером по числу жертв коронавируса.