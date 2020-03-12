СМИ сообщили о гибели высокопоставленного офицера ВС США при обстреле «Аль-Таджи»

Багдад, 12 марта. В результате обстрела американского лагеря «Аль-Таджи» в Ираке погиб высокопоставленный офицер ВС США, сообщает иракский телеканал «Аль-Ахд».

Телеканал утверждает, что в результате обстрела «Аль-Таджи» погиб высокопоставленный офицер американской армии. Официального подтверждения данной информации пока не было.

По обновленным данным, число военнослужащих США, погибших при обстреле «Аль-Таджи» на севере Ирака, выросло до трех. Кроме американских военнослужащих погиб представитель ВС Великобритании.

Военная база «Аль-Таджи», в которой расположены американские силы и где иракские военнослужащие проходят обучение у инструкторов международной коалиции, расположена в 27 километрах к северу от Багдада. По предварительной информации, в среду по базе были выпущены восемь ракет, из которых не менее половины разорвались на территории военного объекта. Сообщается, что как минимум десять человек получили ранения.

По данным сирийских СМИ, в ответ ВВС США нанесли авиаудары в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Государственное ТВ Сирии сообщает об авиаударах в районе сирийского КПП на границе с Ираком.

По другим данным, ВВС США наносят удары по объектам ополченцев фракций «Хашд Шааби». Целями американских ударов стала пограничная промзона «Катаиб Хизбалла», «Харакят Сейид аш-Шухада» и расположенный в городе Абу-Кемаль объект «Харакят ан-Нуджаба», а также множество блокпостов на приграничной трассе.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил со ссылкой на местные источники об уничтожении авиаударами ВВС США базы имени Имама Али, которая неоднократно подвергалась ударам в этом и прошлом году. По данным канала, Штаты неоднократно заявляли, что на базе находятся силы иракских отрядов «Харакят ан-Нуджаба», которые в США признали террористической организацией. Однако в действительности, подчеркивает Рыбарь, «это всего лишь координационный центр для совместных действий на границе». На данный момент официального подтверждения данной информации не поступало.