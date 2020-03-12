Боевой пропуск появится в World of Tanks с 12 марта

Москва, 12 марта. С 12 марта стартует первый сезон боевого пропуска в World of Tanks, он продлится до 10 июня, сообщил глобальный паблишинг-директор компании Wargaming Максим Чувалов.

По данным компании, боевой пропуск позволит пользователям расширить свои возможности, они смогут получать дополнительные награды по ходу игры.

«Мы запланировали серию сезонов, чтобы каждый игрок смог включиться в гонку за призами тогда, когда ему будет удобно», — цитирует NEWS.ru Чувалова.

В боевом пропуске предусмотрено несколько сезонов по три месяца каждый. По ходу первого сезона игроки смогут получить дополнительные награды, участвуя в случайных боях на технике VI–X уровней.

Отметим, в прошлом году Институт развития Интернета направил письмо на имя главы Минпросвещения России Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. Специалисты приложили к документу список игр, которые подойдут для занятий в школах. Среди предложенных экспертами игр есть футбольные симуляторы (FIFA 19), многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft) и другие. По мнению авторов инициативы, факультативы помогут развивать стратегическое и логическое мышление у детей.

Позднее, комментируя инициативу в интервью Федеральному агентству новостей, депутат Госдумы Борис Чернышов предположил, что введение факультативных уроков по киберспорту может помочь школьникам в выборе жизненного пути. Он также добавил, что такие наставники могли бы подсказать ребятам, чем им стоит заняться в будущем и на какие свои навыки лучше обратить внимание.