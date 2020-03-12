«Аль-Хадас» публикует «вбросы» о смерти командира «Хашд Шааби» в результате удара ВВС США

Абу-Даби, 12 марта. Эмиратский телеканал «Аль-Хадас» публикует «вбросы» о смертельном ранении полевого командира фракций «Хашд Шааби» (иракские ополченцы, воюющие на стороне правительственных сил в Сирии), а также о более чем 30 пострадавших ополченцев в результате атаки ВВС США по сирийской территории.

Напомним, ранее на территории Ирака подверглась обстрелу американская военная база «Аль-Таджи». По предварительным данным, в результате обстрела погибли трое военнослужащих (два гражданина США и один поданный Великобритании).

После этого, американская авиация начала наносить удары по позициям и объектам ополченцев фракций «Хашд Шааби».