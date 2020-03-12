Конгресс одобрил резолюцию, ограничивающую право Трампа по применению силы против Ирана

Вашингтон, 12 марта. Резолюция, ограничивающая полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе применение вооруженных сил против Ирана, была одобрена палатой представителей Конгресса США. Данная инициатива ранее была утверждена Сенатом.

Согласно американским законам, теперь этот документ должен быть подписан президентом США. Ранее Белый дом заявил, что Трамп намерен наложить на нее вето. Отметив, что хотя демократы контролируют нижнюю палату Конгресса, у них недостаточно голосов в Сенате, чтобы преодолеть вето Трампа.

Напомним, что отношения Ирана и США значительно ухудшились в начале 2020 года, когда в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне у аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично глава Белого дома без согласования с Конгрессом США. Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск c территории государства.