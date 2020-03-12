Американские ВВС нанесли удары по объектам фракций «Хашд Шааби» в Ираке

Багдад, 12 марта. Источники в Ираке сообщают, что ВВС США наносят удары по объектам ополченцев фракций «Хашд Шааби». Целями американских ударов стала пограничная промзона «Катаиб Хизбалла», «Харакят Сейид аш-Шухада» и расположенный в городе Абу-Кемаль объект «Харакят ан-Нуджаба», а также множество блокпостов на приграничной трассе.

«Американская авиация наносит удары по базе ополчения «Хашд Шааби» в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар», — передает корреспондент канала Sky News Arabia.

Сообщения о боевых самолетах, которые наносят удары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного пункта «Абу-Кемаль» также поступили от государственного телеканала Сирии Ikhbariya. Отмечается, что в результате ударов был нанесен материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что военная база «Аль-Таджи» в Ираке подверглась ракетной атаке, что привело к гибели трех американских военнослужащих и одного британского. Не менее двенадцати человек получили ранения в результате обстрела.