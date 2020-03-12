Источники сообщают об уничтожении базы имени Имама Али под Абу-Кемалем

Дамаск, 12 марта. Источники сообщают о полном уничтожении в результате авиаударов ВВС США базы имени Имама Али к юго-западу от города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает со ссылкой на местные источники об уничтожении авиаударами ВВС США базы имени Имама Али, которая неоднократно подвергалась ударам в этом и прошлом году. По данным канала, Штаты неоднократно заявляли, что на базе находятся силы иракских отрядов «Харакят ан-Нуджаба», которые в США признали террористической организацией.

«Западная пропаганда называет ее базой КСИР, хотя, по факту, это всего лишь координационный центр для совместных действий на границе», — подчеркивает Рыбарь.

На данный момент официального подтверждения данной информации не поступало.

В среду в Ираке, к северу от Багдада, под обстрел попал военный лагерь «Аль-Таджи», в котором расположены американские силы и где иракские военнослужащие проходят обучение у инструкторов международной коалиции. Позднее стало известно, что в результате ракетного удара погибли два американца и один британец.

В ответ ВВС США нанесли удары по территории Сирии. По данным сирийских СМИ, ВВС США нанесли авиаудар в районе Абу-Кемаля. Государственное ТВ Сирии сообщает об авиаударах в районе сирийского КПП на границе с Ираком. По другим данным, американцы нанесли удары по базе иракского народного ополчения «Хашд Шааби» на границе Ирака с Сирией в провинции Анбар.