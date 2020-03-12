Власти Италии объявили о прекращении любой коммерческой деятельности из-за коронавируса

Рим, 12 марта. Все магазины в Италии, за исключением продуктовых и аптек, будут закрыты из-за риска распространения коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек», — объявил Конте.

Среди прочего, в Италии будут закрыты рестораны и бары. Свою работу продолжит общественный транспорт, а также банки и страховые компании. Кроме того, открытыми останутся фабрики – при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Кроме того, в Италии с 10 марта по 3 апреля ввели карантин по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что сам остается дома из-за коронавируса. Итальянские власти ранее отменили все массовые спортивные мероприятия, в том числе чемпионат по футболу.

За последние сутки количество человек, погибших в Италии из-за коронавируса, резко возросло. Она является лидером по числу жертв нового коронавируса.

Второй страной в мире по уровню смертности от COVID-2019 стал Иран, третьей — Китай. В США от вируса скончались более 4% зараженных. Список замыкает Южная Корея.

Ранее власти Швейцарии приняли решение о частичном закрытии границы с Италией из-за распространения коронавируса. Доступ к пересечению пограничных пунктов получили лишь работники Конфедерации.