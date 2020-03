Появились видеозаписи обстрела американской базы «Аль-Таджи» в Ираке

Багдад, 12 марта. Появились видеозаписи последствий обстрела американской военной базы «Аль-Таджи» в Ираке.

Отмечается, что в результате обстрела военного объекта США на территории Ирака погибли трое военнослужащих — два американца и один британец.

2 US ???????? troops & 1 British ???????? national are believed to be killed in a rocket attack by suspected #Iran ???????? backed militias on #Iraq 's ???????? Taji military camp north of Baghdad https://t.co/0XeGslzKNH pic.twitter.com/AmkWNBrCWp

После этого ВВС США нанесли авиаудар по территории Сирии в районе Абу-Кемаля. США атаковали сирийскую территорию самолетами F-16. Сирийские телеканалы сообщают, что удары были нанесены в районе КПП на границе с Ираком. Сообщается о материальном ущербе, информация о жертвах пока не поступала.

#BREAKING: Unidentified jets have targeted #Iran-backed militias in #Syria's Al Bukamal region, and in Iraqi Anbar province after 2 US soldiers, and One British soldier, killed in a rocket attack on a US-Iraqi base pic.twitter.com/xvFqJ8UzFr