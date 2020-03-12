Число заболевших коронавирусом в Финляндии достигло 65 человек

Хельсинки, 12 марта. За последние сутки число новых случаев коронавируса в Финляндии выросло на 25; таким образом, общее количество заболевших составляет 65 человек. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

Больше всего новых случаев зафиксировано в столичном регионе, где заболели 11 человек. Также новые случаи обнаружены в семи регионах страны. О первом случае заражения коронавирусом сообщалось еще в ноябре этого года.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. За пределами Китая больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. В целом, случаи заражения наблюдаются в более чем ста странах мира, включая Россию.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, появились в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что у нескольких жителей китайского города Ухань выявлен коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

На сегодняшний день известно о более чем 120 тысяч случаях заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений умерли свыше четырех тысяч человек, более 66 тысяч пациентов выздоровели. Ученые предупредили, что вирус, по всей видимости, может никак не проявлять себя в течение длительного времени. Он мутирует, и его новые формы могут выражаться различными симптомами.