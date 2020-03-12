Трамп выступит перед американцами из овального кабинета после обстрела базы в Ираке

Вашингтон, 12 марта. Президент США Дональд Трамп выступит перед нацией в 21.00 по местному времени из овального кабинета.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

I will be addressing the Nation this evening at 9:00 P.M. (Eastern) from the Oval Office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

Ранее стало известно, что ВВС США нанесли удары по территории Сирии после обстрела своей базы «Аль-Таджи» в Ираке. По предварительным данным, удары по Сирии наносились самолетами F-16.

Как сообщает телеканал Al Sumariya, ранее по американскому военному объекту было выпущено 8 ракет. Половина из них разорвалась на территории базы, остальные в ее окрестностях.