Трамп выступит перед американцами из овального кабинета после обстрела базы в Ираке

Вашингтон, 12 марта. Президент США Дональд Трамп выступит перед нацией в 21.00 по местному времени из овального кабинета.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

I will be addressing the Nation this evening at 9:00 P.M. (Eastern) from the Oval Office.