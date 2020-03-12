نتائج سوريا في 11 آذار: الجيش السوري يزيل أنفاق مسلحين شمال حلب هاجم انتحاري مواقع قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.

سوريا ، 11 مارس. اكتشف الجيش العربي السوري خلال هجومه على حلب مواقع الإرهابيين المقنعة والمحصنة في منطقة الليرمون ، وقام مفجر انتحاري بتفجير عبوة ناسفة ، واقترب من فصائل "قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة الشعفة.

الجيش السوري يزيل أنفاق المسلحين شمال حلب

اكتشف الجيش العربي السوري خلال هجومه على حلب المواقع المقنعة والمحصنة لإرهابيين هيئة تحرير الشام. تم إنشاء أنفاق محصنة في المنطقة الصناعية في الليرمون.

يبلغ إجمالي طول الأنفاق والخنادق والممرات بين المنازل أكثر من كيلومتر ونصف. تم وضع ممرات تحت الأرض بمساعدة معدات حفر الأنفاق الموردة من الدول الغربية. استخدمت مجموعات التخريب من المسلحين الخنادق للحركة السرية والهجمات على القوات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، تم إيصال الذخيرة والمواد الغذائية إلى الخطوط الأمامية و إجلاء الجرحى من خلال الأنفاق.

هاجم انتحاري مواقع قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

قام المهاجم الانتحاري بتفجير نفسة بعبوة ناسفة واقترب من فصائل قوات سورية الديمقراطية في مدينة الشعفة. أسفر الانفجار عن مقتل أحد سكان القرية وإصابة عضوين من قوات سورية الديمقراطية .

وبحسب مصدر عسكري على شبكة تيليجرام، فإن المتوفى كان يدعى محمد خليف الفريح. ووقع الحادث في مسجد الحراتة.

تركيا تسحب معدات عسكرية من جنوب إدلب

بدأت القوات المسلحة التركية في سحب الأسلحة الثقيلة من مراكز المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب ، وفقًا لاتفاق 5 مارس، بحسب مصدر عسكري.

وفي وقت سابق ، خلال المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا في موسكو ، تمكن القادة من الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في إدلب وإنشاء منطقة أمنية على عمق 6 كيلومترات جنوبا وشمالا على الطريق السريع M4. وسيخضع الجزء الجنوبي من المنطقة للسيطرة الروسية والشمالي لتركيا.

السلطات السورية تحث اللاجئين على العودة إلى وطنهم

قالت سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو إن سوريا دعت اللاجئين على الحدود اليونانية التركية إلى العودة إلى وطنهم.

بعد تفاقم أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي وتركيا ، دعت سوريا مواطنيها إلى العودة إلى البلاد وعدم تعريض حياتهم للخطر. وقالت السفارة إن سوريا قد فتحت ممرات آمنة للاجئين العائدين. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء مراكز إقامة مؤقتة وتم توفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية.

وقال السفير لدى روسيا رياض حداد إن "الدول الراعية للإرهاب وتركيا تستغل المهاجرين السوريين وتستخدمهم كورقات مساومة سياسية للضغط على الدول الأوروبية والحكومة السورية".

وأكد أن "دمشق تطالب جميع السوريين بالعودة للمشاركة في إعادة إعمار البلاد". بعد استعادة حركة المرور على طول الطريق السريع M5 الذي يربط حلب ودمشق ، سيتم تنفيذ تطوير نشط وواسع النطاق لشمال سوريا.