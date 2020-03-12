Forbes отдал России победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Москва, 12 марта. Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, разгоревшейся после срыва сделки ОПЕК+, считают аналитики Forbes.

В статье американского издания отмечается, что есть ряд причин, которые позволят Москве стать фаворитом в этом противостоянии. В первую очередь это связано с тем, что, по данным Forbes, президент РФ Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными управленцами, которые способны принимать сложные решения по нефти. По мнению аналитиков издания, о саудовском руководстве такого сказать нельзя.

«Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка», — говорится в материале.

По данным издания, на руку России также играет недавний выход Saudi Aramco на биржу. Акции компании продолжают падать, тогда как их купил каждый пятый подданный Саудовской Аравии.

Эксперты уверены, что Саудовская Аравия уступит давлению и примет меры для стабилизации этого рынка.

«Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию», — резюмируют аналитики Forbes.

Цены на нефть на мировом рынке рухнули в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота, передавал RT. На фоне распространения коронавируса Россия настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях. Эту позицию поддержал Казахстан, однако другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предложили наращивать объемы добычи нефти. Переговоры провалились.

Политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил ранее, что у Москвы есть все шансы на то, чтобы выйти из нефтяной войны с Эр-Риядом победителем. Он выразил уверенность, что руководство РФ заранее просчитало такое развитие событий и готовилось к обвалу цен на углеводороды, чего не скажешь о Саудовской Аравии. Несмотря на то, что у королевства есть значительные резервы, примерно 80% их бюджета формируются из доходов с продажи нефти, и если нефти не будет, дефицит увеличится, а значит, и резервы Эр-Рияда будут «сгорать» гораздо быстрее, чем у России.