Кувейтский эксперт заявил, что Саудовской Аравии по силе добывать еще больше нефти

Эль-Кувейт, 12 марта. У Саудовской Аравии еще остается потенциал для увеличения добычи нефти в рамках «ценовой войны», заявил кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Напомним, что государства-члены ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о сделке о сокращении добычи нефти. В итоге с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти среди участников прежнего альянса. Новости об этом спровоцировали обвал на мировом рынке нефти. Саудовская компания Saudi Aramco сообщила, что получила указание от правительства увеличить добычу нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки.

Как отмечает Худжадж Бу Хедр, производственные мощности Эр-Рияда достигали 14 млн баррелей в сутки еще 30 лет назад, во время войны в Персидском заливе.

«Таким способом Саудовская Аравия посылает сигнал России, показывая ей свои мощности», — говорит эксперт.

Кувейтский эксперт убежден, что данное решение Саудовской Аравии стало ответом на увеличение Россией добычи на 500 тыс. баррелей. Худжадж Бу Хедр считает, что в ближайшие дни возможно достижение соглашения между Москвой и ОПЕК.

Он подчеркнул, что больше всего от действий Саудовской Аравии и России пострадают производители сланцевой нефти — США и Канада.

Недавно «Известия» сообщали, что по мнению экспертов, Саудовская Аравия и США могли намеренно спровоцировать обрушение нефтяного рынка, чтобы вытеснить с него Россию.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Центробанка РФ и правительства достаточно инструментов и ресурсов, чтобы «сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости».