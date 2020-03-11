Стали известны подробности эвакуации шахтеров из задымленной шахты «Заполярная-2»

Воркута, 11 марта. В шахте «Заполярная-2» в Коми, где произошло задымление, остались только 20 горняков, сейчас их поднимают на поверхность, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

«В шахте осталось 20 человек, но они уже на подъеме, вне зоны задымления», — сообщил источник.

Он уточнил, что только после того, как все шахтеры окажутся на поверхности, специалисты будут искать источник задымления.

Ранее спасатели сообщали, что из шахты вывели 84 человека.

Сообщение о задымлении на блоке «Воркутинская» шахты «Заполярная-2», принадлежащей компании «Воркутауголь», поступило в 21.55. По предварительным данным, задымление возникло на отметке 620 метров. Информация о пострадавших не поступала.