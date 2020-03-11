Два американских и один британский солдат погибли в Ираке в результате ракетного удара

Багдад, 11 марта. База США «Аль-Таджи» на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. По предварительной информации, которую публикует Reuters, в результате ракетного удара погибли два американца и один британец. Еще двенадцать бойцов коалиции ранены.

Как сообщил официальный представитель коалиции Майлз Кэггинс, ракетному удару подверглась военная база «Аль-Таджи». В ее сторону были запущены пятнадцать небольших ракет.

Напомним, в начале января сообщалось о ракетном обстреле американских военных баз в Ираке. Иранский КСИР в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил в общей сложности 15 ракет по базе США «Айн-аль-Асад» и аэропорту Эрбиля. Это стало ответом Тегерана на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.