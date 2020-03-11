Подконтрольные Турции боевики третьи сутки соблюдают режим прекращения огня в Идлибе

Дамаск, 11 марта. Подконтрольные Турции боевики в сирийской провинции Идлиб третьи сутки соблюдают введенный 6 марта режим прекращения огня, сообщает Минобороны РФ.

Согласно российско-турецким договоренностям с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. Отмечается, что подконтрольные Турции боевики уже третьи сутки соблюдают режим тишины.

Как подчеркивает Министерство обороны РФ, функционирует непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и Анкарой.

Отмечается, что за минувшие сутки подразделениями военной полиции РФ был обеспечен провод 7 турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов ВС Турции.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦПВС в Сирии провели гуманитарную акцию совместно с представителями фонда Ахмата Кадырова в населенном пункте Гадир-эль-Бустан. Российские военные раздали 250 продуктовых наборов для жителей провинции Эль-Кунейтра.