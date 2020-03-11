Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование трассы М5 в провинциях Хама и Идлиб

Идлиб, 11 марта. Военная полиция РФ провела патрулирование трассы М5 в провинциях Хама и Идлиб, в том числе в районе города Серакиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трассе М5 по маршруту Хама — Хан-Шейхун — Маарет-эн-Нууман — Серакиб — Эд-Дуайр — Серакиб — Маарет-эн-Нууман — Хан-Шейхун — Хама в провинциях Хама и Идлиб.

Также в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября 2019 года, подразделения военной полиции провели патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Хасака. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики начали широкомасштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил. Под ответный огонь сирийской армии попали турецкие военные, оказавшиеся среди боевиков.

5 марта состоялись переговоры глав Турции и России, по итогам которых был принят совместный документ, предусматривающий введение в Идлибе режима прекращения огня с полуночи 6 марта.