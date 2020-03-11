МЧС подтвердило, что в задымленной шахте «Заполярная-2» осталось лишь 48 человек

Воркута, 11 марта. Продолжается эвакуация из задымленной шахты «Заполярная-2». Как сообщает пресс-служба МЧС, сейчас в шахте остаются лишь 48 человек, их жизни пока ничего не угрожает.

Ранее спасатели сообщали, что из шахты вывели 84 человек. Затем поступила информация, что под землей остались менее пятидесяти шахтеров. С ними поддерживается связь, они чувствуют себя нормально.

Сообщение о задымлении на блоке «Воркутинская» шахты «Заполярная-2» поступило в 21.55. На месте происшествия работают пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ). По предварительным данным, задымление возникло на отметке 620 метров, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что в феврале более двухсот шахтеров были эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за задымления. Инцидент произошел в вентиляционном отсеке шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области.