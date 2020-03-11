Козак сообщил, что контактная группа по Донбассу договорилась о механизмах взаимодействия

Минск, 11 марта. На переговорах контактной группы стороны договорились о новых механизмах взаимодействия по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта прибыли в Минск, чтобы принять участие в работе контактной группы по Донбассу. Стороны намеревались обсудить вопросы согласования списков удерживаемых лиц для обмена, определения новых участков разведения сил на линии соприкосновения, а также закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится 25 марта в Минске.

Недавно 5 украинских военнослужащих погибли при подрыве грузовика на мине в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе. Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в районе населенного пункта Пески в Донецкой области. На место происшествия был отправлен эвакуационный автомобиль, который также подорвался на мине. Затем украинские силовики открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Донецка.

Напомним, что в апреле 2014 года Украина начала военную операцию против населения Донбасса, которое не поддержало итоги госпереворота в Киеве и объявило о своей независимости.