Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

Москва, 11 марта. Между рэпером Джиганом и моделью Оксаной Самойловой произошла крупная размолвка, об этом пишет издание Super. Как сообщается, Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав.

Информации о причинах ссоры в звездной семье мало, однако сообщается, что Джиган мог атаковать свою супругу. Это привело к тому, что Самойлова подала на развод, а также потребовала, что ее мужа лишили родительских прав из-за «неадекватного поведения». Пара прожила в браке восемь лет.

Ранее сообщалось, что Джиган опубликовал необычный видеоролик, где он со сбритой бродой и бровями жалуется, что его отправили в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков в Майами. Сама Самойлова, которая недавно родила Джигану четвертого ребенка, написала в своем микроблоге, что «не хочет просыпаться в этот мир».

Напомним, недавно у музыканта и его жены появился четвертый ребенок. Позже супруги сделали восьмидневному сыну Давиду обрезание, передавало Федеральное агентство новостей.

Ранее Джиган устроил разборки из-за наркотиков с коллегой по музыкальному цеху, рэпером Гуфом. Во время онлайн-трансляции Джиган назвал Гуфа «сторчавшимся наркоманом» и озвучил угрозы в адрес близких, предостерегая их от употребления запрещенных веществ. Гуф выложил ответ в «сториз» Instagram. По его словам, глупо делать выпады на него, а потом просить «дорожку» или «косячок» в клубе.