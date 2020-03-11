Алибасов вступился за Овсиенко, чью внешность раскритиковали в Сети

Москва, 11 марта. Продюсер Бари Алибасов вступился за певицу Татьяну Овсиенко, чей внешний вид вызвал бурную реакцию поклонников.

Ранее Алибасов опубликовал в Instagram фотографию с певицей. На снимке он приобнимает Овсиенко, которая, улыбаясь, подняла вверх большой палец. Продюсер поинтересовался у своих подписчиков, все ли представительницы прекрасного пола помнят, в чем заключается секрет женского счастья, напомнив, что Овсиенко точно знает ответ на этот вопрос.

Однако вместо рассуждений о счастье подписчики активно начали обсуждать внешность 53-летней певицы. Большинство признались, что вовсе не узнали артистку.

«На кого она стала похожа? Тетка надутая», — пишет пользователь под ником elenagins.

«Что ж страшная стала!» — критикует taniakuzinati.1986.

«Грустно, что Овсиенко превращается в бабку», — посетовал scribo1150.

«Боже, все становятся трансформерами, никого не узнать, не понять, кто это, накачают себя и думают красиво, если природная красота есть, то она и до старости будет, вспомнить Быстрицкую, до последнего была красавицей», — заявила natalia_8258.

После появления огромного количества критических комментариев за честь Овсиенко вступился сам Алибасов.

«Будьте людьми, а не… Танюша ЗАМЕЧАТЕЛЬНО выглядит!» — эмоционально ответил он подписчикам.

Ранее Алибасов объяснил, почему когда-то принял решение прекратить творческие отношения с двумя музыкантами группы «На-На» — Владимиром Левкиным и Павлом Соколовым. По его словам, карьеру Левкина в бойз-бэнде погубили личные отношения — роман с девушкой из популярной в те годы группы Hi-Fi, поскольку артистам запрещалось предавать огласке подобные связи. По аналогичной причине «На-На» покинул экс-солист Павел Соколов. По словам Алибасова, у певца завязался роман с кассиршей, которая соврала, что владеет банком.