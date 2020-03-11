Ростуризм на фоне коронавируса будет координировать действия авиакомпаний и туроператоров

Москва, 11 марта. Ростуризм и Росавиация в связи с коронавирусом будут координировать действий авиакомпаний и туроператоров Федеральное агентство по туризму. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Представители Федерального агентства по туризму провели рабочее совещание с туроператорами и авиаперевозчиками, в ходе которого обсуждалась минимизация потерь обеих сторон.

«Участники встречи отметили, что ситуация с коронавирусом негативно влияет на всех участников рынка и, что решать вопросы можно только сообща, находясь в постоянном прямом диалоге», — говорится в сообщении.

В ходе совещания обсуждалась ситуация, которая возникла в связи финансовыми потерями туристических компаний, которые были вынуждены вернуть туристам денежные средств за ранее приобретенные туры в Китай, Италию, Южную Корею и Иран, которые в настоящее время охвачены эпидемией коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 118 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более четырех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира. В России зафиксированы 28 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.