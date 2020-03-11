Чемпионат мира в Канаде по фигурному катанию перенесен из-за коронавируса

Оттава, 11 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщают канадские журналисты.

«Правительство Квебека отменило чемпионат мира по фигурному катанию», — сообщил журналист Radio-Canada Себастьен Бове.

Ранее премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявлял, что есть высокая вероятность того, что спортивный турнир будет перенесен, передает «Газета.ру».

Чемпионат по фигурному катанию должен был состояться в Монреале с 18 по 21 марта. О том, на какую дату будет перенесен турнир пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН из-за распространения коронавируса сократит количество участников на заседаниях.