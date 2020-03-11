Как снижение цен на нефть повлияет на экономику России. ФАН-ТВ

9 марта цена нефти марки Brent обвалилась почти на 30%, ее стоимость опустилась ниже 32 долларов за баррель. Из-за этого в мире взлетели курсы доллара и евро. В связи с этим Центральный банк России на 30 дней приостановил покупку валюты на открытом рынке.

«На протяжении 2020 года развитие вот этих процессов, оно приведет, скорее всего, к очень низким темпам роста экономики, просто за счет снижения экономической активности. Я бы даже в меньшей степени опасался каких-то инфляционных процессов, или того, что как-то резко подорожает импортная продукция. Да, какая-то реакция будет, но судя по тому, что и мы уже адаптировались, и регулирующие органы адаптировались — эта реакция будет не сильной», — прогнозирует экс-зампред Центробанка РФ Николай Корищенко.

По словам экспертов, российская экономика выдержит новые цены на нефть. Но в случае, если на рынок выйдут новые предложения, цена будет снижаться далее, и уже тогда экономика может отреагировать отрицательно.

«Пока у нас ситуация, по сравнению с недельной давностью, с точки зрения рынка не изменилась. Изменения будут потом, когда действительно начнется серьезное перепроизводство. Понятно, что есть замыкающие цены на нефть в районе 40-50 долларов, и даже по некоторым проектам повыше, но в условиях переизбытка это не играет никакой роли», — поясняет руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+. Россия решила не продлевать соглашение об ограничении нефтедобычи. Договор прекратит существование с 1 апреля.

«Точка во взаимоотношениях между странами-участницами сделки ОПЕК+ не поставлена. Скорее, сейчас сделан пробный шаг, смысл которого в том, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок, если выйти из сделки. Ситуация может начать развиваться по резко негативному сценарию, потому что все риски просчитать невозможно», — предупреждает руководитель энергетического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

В ходе круглого стола обсудили и наличие возможных подушек безопасности России, в случае ухудшения экономической ситуации.