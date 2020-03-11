Эксперт рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на стоимость электроники в РФ

Москва, 11 марта. Объявление пандемии коронавируса может привести к усугублению ситуации с ценами на электронику в России. С таким мнением выступил директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На данный момент вирусом заражены 118 тысяч человек в 114 странах мира. Скончался 4291 человек.

«Это (объявление пандемии, - Прим. ФАН) усугубит в целом ситуацию на рынках, усилит давление на рубль, как итог стоимость импортного оборудования будет увеличиваться по мере ослабевающего рубля», — считает Косарев.

По его словам, значительная часть импортной техники имеет комплектующие, которые производятся на китайских заводах, которые сейчас работают лишь не в полную силу или вообще остановлены из-за карантина. Производители вынуждены искать новые ресурсы и переносить производство в другие страны, что приводит к неизбежному повышению цен.

Эксперт оценил возможный рост цен на компьютерную технику в 10-30%. Однако, по словам Косарева, ситуация будет улучшаться, что сейчас показывает позитивная динамика в Китае, где рост числа заболевших резко снизился.

Напомним, что правительство России уже предприняло дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. РФ ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Также был введен запрет на выдачу виз гражданам Италии (за исключением деловых, гуманитарных и служебных поездок).

Кроме того, власти России рекомендовали сократить число массовых мероприятий, включая спортивные и развлекательные. Исключения касаются лишь неотложных или необходимых для исполнения поручений президента или премьера.