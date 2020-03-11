В Минэнерго РФ назвали справедливые цены на нефть

Москва, 11 марта. Справедливой ценой на нефть является — 45-55 долларов за баррель, заявил в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. По его словам, такая цена позволит России реализовывать проекты в Арктике.

Сорокин напомнил, что в скором времени должен быть принят пакет обширных мер поддержки развития Арктики. Он подчеркнул, что все эти проекты носят долгосрочный характер, а разработанные меры «позволяют получать адекватную доходность в любом разумном долгосрочном диапазоне цен».

«Цена 45-55 долларов за баррель позволяет работать на этих проектах. Это цена рыночного равновесия, эти проекты никогда не обсчитывались в высоких ценах. Когда мы считали систему преференций и стресс-тест, то достаточно взвешенно подходили к расчетам», — заявил Сорокин.

При этом он добавил, что Минэнерго не ведет ценовую войну с Саудовской Аравией на рынке нефти. Российская сторона, по его словам, «выступала исключительно за стабильный рынок».

Цены на нефть на мировом рынке рухнули в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота, передавал RT. На фоне распространения коронавируса Россия настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях. Эту позицию поддержал Казахстан, однако другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предложили наращивать объемы добычи нефти. Переговоры провалились.

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что стоимость бензина в России не снизится на фоне обвала на нефтяном рынке, однако и роста цен на топливо не прогнозируется. Эту же позицию подтвердил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, резкое снижение стоимости нефти не повлияет на розничную цену бензина на внутреннем рынке России, передает «Газета.ру». Также министр напомнил, что цены на топливо в нашей стране стабильны и обычно не превышают уровень инфляции.