Экономист Боллино заявил, что Саудовская Аравия хочет получить полный контроль над ОПЕК

Рим, 11 марта. Решение Саудовской Аравии увеличить объемы добычи нефти идет в русле ее давнего политического курса, нацеленного на получение тотального контроля над ОПЕК, заявил профессор римского университета Luiss Карло Андреа Боллино.

Итальянский специалист говорит, что Эр-Рияд столкнулся с дилеммой: выбрать сотрудничество с Москвой и держать высокие цены или развязать ценовую войну с осознанием того, что стоимость производства для Саудовской Аравии более благоприятна.

«Среди этих двух производителей у Саудовской Аравии есть бонус в цене. Поэтому для ОПЕК+ было бы целесообразнее прийти к соглашению и держать цены высокими перед лицом снижающегося спроса из-за коронавируса», — говорит Боллино.

Он отмечает, что предложение Саудовской Аравии не было до конца честной сделкой по отношению к России. По мнению эксперта, Москва могла бы вести переговоры по другому распределению долей.

«На данный момент появляется понимание того, что Саудовская Аравия хочет завоевать контроль над ОПЕК», — считает профессор экономики.

По его словам, этот курс заложили еще в 1986 году, когда действующий на тот момент саудовский министр нефти Ямани заявил о прекращении ограничения добычи нефти. Боллино подчеркивает, что Эр-Рияд снижает цены, когда видит, что их рыночная доля снижается. Он утверждает, что в этом и заключается политический курс Саудовской Аравии, которая не заинтересована в сокращении добычи нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти — не лучший вариант. По его мнению, стоило сохранить объемы добычи на уровне, которые были достигнуты в первом квартале. С такой инициативой на переговорах выступала Москва, сообщает RT.