Вице-президент Ирана и два министра заразились коронавирусом

Тегеран, 11 марта. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и двое членов иранского правительства заразились коронавирусом​​​. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

Агентство обнародовало список иранских чиновников, у которых был обнаружен коронавирус. В список вошел вице-президент Эсхак Джахангири, министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, а также министр промышленности и торговли Реза Рахмани​​​. Джахангири находится в карантине, где проходит лечение, у министров отмечается улучшение самочувствия.

В настоящее время на территории Ирана зафиксированы девять тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых 354 закончились летальным исходом, около трех тысяч человек полностью вылечились.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире превышает 118 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более четырех тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ выявлено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которую охватила масштабная эпидемия коронавируса.