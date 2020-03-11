Блогер Казаченко сообщила, что жизни Заворотнюк ничего не угрожает

Москва, 11 марта. Актриса Анастасия Заворотнюк «жива и здорова», ее жизни ничего не угрожает, сообщила блогер и тренер-мотиватор Ольга Казаченко, ссылаясь на окружение актрисы.

Состояние Анастасии Заворотнюк продолжает волновать ее поклонников. В СМИ и социальных сетях участились сообщения об ухудшении состояния и даже смерти артистки, которой с осени прошлого года приписывают опухоль головного мозга. При этом семья и близкие Заворотнюк не комментируют ее диагноз.

Ольга Казаченко отмечает, что один из близких знакомых Заворотнюк поделился с ней информацией о состоянии ее здоровья. По его данным, с артисткой «все в порядке», она «жива и здорова». Но он подчеркнул, что речи о полном восстановлении пока не идет — ее здоровье хорошее, насколько это позволяет диагноз.

Блогер выразила надежду на скорое выздоровление Заворотнюк. Казаченко говорит, что мечтает услышать от актрисы, что она счастлива и продолжает растить годовалую дочку Милу, рожденную в браке с фигуристом Петром Чернышевым.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему никто из окружения актрисы не комментирует информацию о ее заболевании. По словам девушки, родные имеют твердую позицию и ни за что не согласятся на общение со СМИ. Анна заявила, что считает раздувание шоу из семейной трагедии «большим грехом».