Американская военная база «Аль-Таджи» в Ираке попала под обстрел

Багдад, 11 марта. В Ираке, к северу от Багдада, под обстрел попал военный лагерь «Аль-Таджи», в котором расположены американские силы и где иракские военнослужащие проходят обучение у инструкторов международной коалиции.

Как передает телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Согласно предварительным данным, получили ранения по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный урон.

По данным телеканала, по военному лагерю было выпущено восемь ракет. Половина из них разорвалась на территории базы, остальные в ее окрестностях.

В середине января сообщалось, что неизвестные нанесли удар несколькими ракетными снарядами по военному лагерю американских военнослужащих «Аль-Таджи». В обстреле подозревались отряды Корпуса стражей Исламской революции в связи с обострением американо-иранского конфликта.

Напомним, в конце декабря прошлого года Вашингтон нанес авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. В связи с этим начались протесты у посольства США в Багдаде. Ситуация усугубилась, когда по приказу американцев на территории Ирака в ночь на 3 января 2020 года был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Багдад назвал действия Вашингтона вопиющим нарушением суверенитета Ирака и потребовал вывода из страны американских войск.

По мнению экспертов, после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным на Ближнем Востоке.